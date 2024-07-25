Иглоукалывание поможет справиться со многими недугами

(Последнее обновление: 25.07.2024)

Китайская медицина предусматривает множество различных способов борьбы со всевозможными недугами. Это и йога, специальные препараты, специальный массаж и прочее.

Также, говоря методах лечения в китайской медицине, нельзя пройти мимо такого лечения, как иглоукалывание. Такой способ борьбы с недугами пришел к нам именно из китайской медицины. В настоящее время к иглоукалыванию прибегают врачи в Центре китайской медицины, поскольку такой способ действительно является одним и эффективных.

Довольно во многих клиниках руководство прибегает к открытию массажного кабинета. Ведь с помощью массажа также можно избавиться от многих недугов. Это и боли в пояснице и позвоночнике, боли в шеи, боли в ногах и прочее.

Примечательно, что очень многие жители нашей страны прибегают именно к такому способу лечения многих недугов, поскольку считают его более безопасным и надежным. Ведь не придется принимать различные множественные препараты, чтобы избавиться от болей в спине, достаточно будет посещение мастера по массажу.

При болях в кисте руки, сможет помочь лечебный массаж руки, после нескольких процедур которого о болях можно будет забыть.

Незаменимую помощь оказывает иглоукалывание при борьбе с лишним весом. Маленькие иголочки вводятся в специальные зоны на теле, которые отвечают за насыщение организме, также помогают восстановить обмен веществ. Известно довольно много случаев, когда именно иглоукалывание помогло справиться с ожирением.

А тот, кто давно мечтает избавиться от такой пагубной привычки, как курение, также может прибегнуть к такому способу. Поскольку иглоукалывание поможет решить и эту проблему.

Также иглоукалывание помогает и при неврологических заболеваниях. В их число входят мигрени, головные боли, энурез, полиомиелит, лицевой паралич, и не только. Также иглоукалывание поможет при глазных болезнях.